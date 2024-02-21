В ЛНР число остающихся без электроэнергии абонентов снизилось до 2 тыс.

В ремонтных работах задействовали 30 бригад энергетиков

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Менее 2 тыс. абонентов в четырех населенных пунктах Свердловского муниципалитета Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются без электроснабжения после непогоды, обрушившейся на регион 10-11 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по ЛНР.

"По состоянию на 06:00 мск 21.02.2024 в четырех населенных пунктах Свердловского муниципального округа без энергоснабжения остаются 1 985 абонентов, 5 трансформаторных подстанций", - сказано в сообщении.

В ремонтных работах задействованы 30 бригад энергетиков: 60 человек, 30 единиц спецтехники.

В понедельник в региональном МЧС сообщали, что около 5 тыс. абонентов в пяти населенных пунктах Свердловского района остаются без электроснабжения. В субботу в Минтопэнерго ЛНР заявляли, что энергетики планируют до 22 февраля восстановить подачу электроэнергии.