День математика в РФ предложили приурочить к дню рождения Лобачевского

По словам экспертов, установление такого праздника официально позволит привлечь к науке больше талантливых детей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. День математика, который Минпросвещения РФ предлагает установить 1 декабря, приурочен к дню рождения российского ученого Николая Лобачевского, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"1 декабря отмечается день рождения всемирно известного российского ученого, гениального математика Николая Ивановича Лобачевского. Его труды легли в основу многих открытий отечественной математической школы. Уверен, установление профессионального праздника в этот день позволит усилить интерес школьников к этой важнейшей области науки, необходимой во многих востребованных сегодня специальностях, а также повысит статус педагогов и исследователей, посвятивших свою жизнь математике", - сказал он.

Ранее Минпросвещения РФ подготовило проект постановления правительства, устанавливающий профессиональный праздник - День математика 1 декабря. Как пояснили в пресс-службе министерства, изначально с инициативой выступили участники Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошел 23-24 ноября 2023 года в Московском государственном университете (МГУ) им. Ломоносова. Сейчас праздник неформально отмечается 1 апреля, но не имеет официального статуса. Также 14 марта в мире отмечается Международный день математики, установленный ЮНЕСКО.

По мнению экспертов, установление такого праздника официально позволит привлечь к этой науке больше талантливых детей. "За последние годы мы видим, как растет интерес детей к естественно-научной направленности дополнительного образования, куда входят и программы, связанные с математической наукой. В системе дополнительного образования детей сегодня такими занятиями охвачено почти 3 млн детей", - отметила директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий (ВЦХТ) Оксана Гончарова.

По ее данным, в этом учебном году в России побит рекорд популярности школьных технических и естественно-научных кружков. Впервые число учащихся, записавшихся в кружки технической направленности, превысило 2,8 млн детей, более 2,9 млн ребят выбрали для себя кружки естественно-научной направленности.

Лобачевский является основоположником неевклидовой геометрии и автором трудов "О началах геометрии", "Применение воображаемой геометрии к некоторым интегралам", "Новые начала геометрии с полной теорией параллельных" и других.