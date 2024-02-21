Селекционеры на Хайнане адаптировали к климату тропиков лилию из умеренных широт

Перед тем как высадить лилии на Хайнане, группа китайских ученых в течение нескольких лет анализировала их специфику

ХАЙКОУ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Нанкинского сельскохозяйственного университета (НСУ) недавно удачно адаптировали к тропическому климату города Санья (южное побережье китайской провинции Хайнань) лилию, произрастающую в умеренных широтах. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Таким образом, отмечает издание, Хайнань обеспечит эффективное выращивание в хозяйственных целях еще одного культурного растения. "Это наша первая успешная пробная посадка лилий в Санья. Посмотрите, эти цветы распускаются как надо", - подчеркнул представитель местного филиала НСУ Юань Шифэн.

По его словам, чтобы вырастить растения, потребовалось два месяца тщательного ухода за ними. Как уточнил профессор Института садоводства при НСУ Тэн Няньцзюнь, перед тем как высадить их на Хайнане, группа китайских ученых в течение нескольких лет анализировала специфику лилий, которые в КНР прижились на территории примерно 20 ключевых районов.

Тэн Няньцзюнь уточнил, что эти растения больше всего боятся подтопления. Он пояснил, что температурный режим и влажность воздуха на острове с середины ноября по конец марта оптимально подходят для их выращивания. По мнению китайских экспертов, лилии имеют "большую экономическую ценность и рыночный потенциал".

Лилия - многолетнее луковичное растение, в зоне умеренного климата северного полушария произрастает более 100 его видов (в том числе 17 в России). Оно плохо переносит повышенную кислотность почвы, часто используется для декоративного оформления и улучшения санитарного состояния помещений, для производства парфюмерии и как пищевой продукт.

Санья играет ключевую роль в программах селекции, семеноводства и внедрения передовых международных методов ведения сельского хозяйства КНР. Местные проекты ежегодно привлекают внимание нескольких сот научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С этими важными разработками была тесно связана судьба ведущего китайского селекционера, "отца гибридного риса" Юань Лунпина (1930-2021), который в течение более чем 50 лет регулярно приезжал туда зимой.