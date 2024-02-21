В России школьники будут проводить химические опыты в VR-лабораториях

С нового учебного года приложение начнут использовать в школах Северной Осетии, Владимирской, Оренбургской, Курганской областей, Чувашии и Пермском крае

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уроки химии в российских школах усилят с помощью шлемов дополненной реальности, которые через отечественное приложение VR Chemistry Lab погружают в виртуальную химическую лабораторию, где учащиеся могут самостоятельно проводить эксперименты, в том числе с опасными и редкими веществами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Российские школы начнут использовать виртуальный симулятор химической лаборатории для проведения практических занятий. Отечественное приложение для VR-шлемов VR Chemistry Lab погружает школьников в лабораторию, где они могут самостоятельно проводить эксперименты, в том числе с опасными, редкими веществами и дорогостоящим оборудованием", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что с нового учебного года приложение начнут использовать в школах Северной Осетии, Владимирской, Оренбургской, Курганской областей, Чувашии и Пермском крае.

Приложение уже используется в более 50 образовательных организациях в России и зарубежных странах, идея масштабирования данной практики вошла в сотню лучших идей форума "Сильные идеи для нового времени" и поддержана Агентством стратегических инициатив. VR Chemistry Lab создана российскими разработчиками: компанией "СТЕМ-игры", которая является участником Кружкового движения НТИ, командой Центра НТИ по VR/AR на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и включена в реестр российского программного обеспечения. Как отметил генеральный директор "СТЕМ-игры" Виктор Демин, на данный момент приложение активно используется на дополнительных занятиях, в кружках по химии и готово к широкому внедрению в общеобразовательных школах. Благодаря специально разработанной химико-физической модели удалось максимально реалистично смоделировать проводимые реакции.

"В отличии от "плоских" виртуальных лабораторий по химии, где все взаимодействие проходит через экран, главной особенностью VR Chemistry Lab является возможность свободно использовать руки в трехмерном пространстве для взаимодействия с предметами и реагентами. При этом в химической лаборатории в виртуальной реальности за один урок можно провести в разы больше экспериментов, чем вживую", - отметил Демин.

Приложение поддерживается автономными шлемами виртуальной реальности Pico Neo 3, Pico 4, Vive Focus 3, Oculus Quest 2, VIVE XR Elite, и игровым оборудованием виртуальной реальности VR-ready: Vive Pro , Vive Pro Eye, Vive Cosmos, Oculus Rift, HP Reverb, Dell visor,Samsung HMD Odyssey+, Acer AH101.

Школьные задачи

Командой разработчиков VR Chemistry Lab уже реализовано более ста готовых задач в виртуальной лаборатории для 8-9 и 11 классов, которые охватывают основные темы неорганической, аналитической и общей химии. Программное обеспечение регулярно обновляется, появляются новые задачи и расширяется доступный функционал. Крупные обновления выходят во время летних каникул, чтобы учителя могли познакомиться с новыми возможностями и подготовиться к их использованию в новом учебном году. К приложению прилагаются готовый курс обучения педагогов использованию VR и другие методические материалы.

Широкое использование приложения позволит повысить интерес школьников к изучению химии, увеличить число сдающих ЕГЭ по химии и улучшить их результаты, привлечь больше мотивированной молодежи на химические направления подготовки в вузах и колледжах. VR Chemistry Lab прошла всероссийскую апробацию образовательного программного обеспечения виртуальной и дополненной реальности при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и получила положительное экспертное заключение Психологического института Российской академии образования. Параллельно команда проекта готовит аналогичные разработки по физике и биологии.