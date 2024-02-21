В Приморье после отравления в кафе "М-бургер" из больницы выписали всех пациентов

Всего наличие сальмонеллы подтвердилось у 62 человек

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы последних пострадавших от отравления в кафе "М-бургер" в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"Сегодня вечером последние двое пациентов, остававшихся под наблюдением врачей, были выписаны", - сказали в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ранее подтвердило наличие сальмонеллы у 62 пациентов, которые употребляли пищу в кафе "М-бургер". В нем ведомство выявило многочисленные нарушения, в том числе отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции обязательным требованиям. На полуфабрикатах собственного приготовления заведения отсутствовала маркировка с указанием даты изготовления и сроков реализации.

Управление готовит групповой иск в суд о компенсации пострадавшим. К нему уже присоединились 13 отравившихся. Заявки будут приниматься до 1 марта. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, если к этому сроку не наберется 20 заявок, необходимых для коллективного иска, специалисты помогут составить индивидуальные.

После массового отравления посетителей кафе ранее было возбуждено уголовное дело. По ходатайству прокурора суд наложил запрет на работу заведения до фактического устранения выявленных нарушений. Директор кафе помещен под домашний арест.