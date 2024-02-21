На курорте "Красная поляна" закрыли часть лыжных трасс из-за высокой лавинной опасности

Семь горнолыжных трасс недоступны по техническим причинам

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Часть трасс для катания закрыли на горнолыжном курорте "Красная поляна" в связи с высокой лавинной опасностью. Семь горнолыжных трасс недоступны по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале курорта.

"Трассы "Восточная" выше отметки 1 370 м, "Восточный экспресс", "Фрирайд" закрыты согласно лавинному бюллетеню", - говорится в сообщении.

Также на курорте предупредили о закрытии трасс "Медовей", "Восточный траверс", "Дамба", "Восточная" выше отметки 900 м, "Серпантин", "Паудэр" и "Пихтовая" по техническим причинам.

Ранее штормовое предупреждение о лавинной опасности, которое было объявлено на Кубани 14 февраля, продлили до 22 февраля включительно. В горных районах края может быть опасно на высотах выше 1 тыс. м. В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться по единому номеру 112.