Комитет ГД не поддержал проект об установлении выходного в понедельник после Пасхи

Докладчик по законопроекту, член комитета Светлана Бессараб отметила, что этот вопрос может быть урегулирован на уровне субъекта РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Профильный думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме отклонить законопроект депутатов фракции ЛДПР о ежегодном обязательном выходном дне в понедельник после Пасхи.

Законопроектом предлагалось закрепить в статье 112 Трудового кодекса РФ обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день.

Докладчик по законопроекту, член комитета Светлана Бессараб ("Единая Россия"), в частности, отметила, что этот вопрос может быть урегулирован на уровне субъекта РФ.

Выходные дни могут переноситься федеральным законом или нормативным правовым актом правительства Российской Федерации, который должен быть официально опубликован не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года.