В ДНР намерены достичь общероссийского уровня доступности МФЦ до конца 2025 года

Показатель хотят увеличить до 90%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уровень доступности многофункциональных центров (МФЦ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) превысил 70%, за два года этот показатель намерены увеличить до 90%. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы министерства экономического развития ДНР.

"Развитие сети многофункциональных центров на территории ДНР - это плановый показатель, основными составляющими которого являются уровень доступности и количество окон приема. В целом в планах до конца 2025 года достичь общероссийского показателя доступности в 90%, для этого планируется увеличить количество окон приема до 578", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в прошлом году на территории республики в отделениях многофункциональных центров открыто 365 окон приема, а общий процент доступности составил 72%.

Ранее в региональном Минэкономразвития сообщили ТАСС, что число доступных в МФЦ республики государственных услуг за год возросло вдвое, достигнув 62.