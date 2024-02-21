Всероссийский центр для незрячих детей в Москве открывает набор на новый учебный год

По итогам двухэтапных вступительных испытаний восемь школьников из разных регионов страны будут зачислены в центр

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, начал прием заявок для участия во вступительных испытаниях. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Наша цель - создать условия, чтобы ребята независимо от особенностей здоровья могли учиться и реализовывать свои таланты. Уже больше двух лет в столице работает центр федерального значения, в котором одаренные незрячие школьники достигают своих первых успехов в мире большой науки. Помимо обучения школьной программе, здесь ученики также могут определиться с будущей специальностью", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что начинается прием заявок на обучение в новом учебном году. "По итогам двухэтапных вступительных испытаний восемь одаренных ребят из разных регионов страны будут зачислены в центр", - добавила заммэра.

Отмечается, что порядок приема в центр на очную форму обучения в шестой класс осуществляется на конкурсной основе. Для отбора используется разработанная федеральным Институтом коррекционной педагогики специальная оценочная процедура. В связи с особенностями организации образовательного процесса количество обучающихся в классе ограничено восемью учениками.

Отбор учеников в центр организован в два этапа. Первый этап - онлайн-тестирование, которое проходит одновременно для всех субъектов России с учетом часовых поясов. Накануне экзамена регионы получают материалы на плоскопечатном шрифте. В июне состоится второй этап - собеседование, которое также проходит онлайн. За каждый этап дети получают баллы, на основании которых принимается решение о поступлении.

"В прошлом году во Всероссийском центре для незрячих детей прошел второй набор, по результатам которого были приняты восемь школьников из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы. За время обучения в центре дети уже показали первые академические достижения за рамками школьной программы. Среди учеников есть призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, английскому языку, географии и истории, а также Московской олимпиады школьников по истории и по экологии", - заключили в мэрии.