СФ одобрил закон об упрощении исключения юрлиц из реестра экономических операторов

Согласно документу, речь идет о лицах, которые совершили преступления во время нахождения в соответствующих должностях и обвинительный приговор в отношении которых вступил в силу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, расширяющий основания для исключения юридических лиц из реестра уполномоченных экономических операторов.

Закон подготовлен для гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии. Он предусматривает исключение юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являвшихся акционерами оператора - владельцами 10% и более акций оператора, а также учредителями, руководителями, главным бухгалтером оператора, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела такие лица были уволены с занимаемой должности (исключены из числа учредителей, акционеров). Сейчас оператора могут исключить из реестра в случае, если к уголовной ответственности привлекли действующего акционера, а не уволенного (исключенного из числа акционеров).

Согласно принятому документу, речь идет о лицах, которые совершили преступления во время нахождения в соответствующих должностях и обвинительный приговор в отношении которых вступил в силу.

Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.