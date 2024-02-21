В Сенегале из тюрем освободили более 300 активистов оппозиции

Министр юстиции страны Айсата Таль Саль дала понять, что в ближайшие дни из тюрем могут быть выпущены еще 272 человека

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Сенегала освободили за последние шесть дней из тюрем 344 человека, которые являются активными членами оппозиционных партий и общественных групп. Об этом сообщила министр юстиции страны Айсата Таль Саль.

"Освобождение является частью усилий президента Сенегала Маки Саля по восстановлению в стране спокойствия", - цитирует ее новостной портал Senego. Таль Саль дала понять, что в ближайшие дни из тюрем могут быть выпущены еще 272 человека. Издание уточняет, что несколько оппозиционеров получили временное освобождение, что дает властям право вернуть их тюрьму при определенных обстоятельствах.

Между тем сохраняется неясность, будет ли выпущен из тюрьмы в ближайшие дни лидер оппозиции Сенегала Усман Сонко. Сейчас он отбывает шестимесячный тюремный срок за распространение информации, порочащей имя одного из членов правительства страны. В то же время идет подготовка еще двух уголовных дел против Сонко, который подозревается в том числе в призывах к мятежу и заговоре против государства.

Освобождение заключенных началось 16 февраля, на следующий день после отмены Конституционным советом (КС) Сенегала электорального указа Саля и принятого парламентом закона о переносе президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря. КС объявил эти решения главы государства и парламента незаконными и призвал к скорейшему проведению выборов. Одновременно он указал, что полномочия действующего президента Саля, которые истекают 2 апреля, не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. Сейчас Саль проводит серию переговоров, чтобы назначить новую дату выборов. Оппозиция настаивает, что они должны состояться до 2 апреля.