Россия в 90-е: ожидая конец света

Крушение Советского Союза предоставило шанс сектам — "Аум Cинрикё" (запрещена в России), "Белому братству" и иеговистам, проповедовавшим скорую гибель уже не одной большой страны, а всего человечества

Накануне выборов президента страны ТАСС запускает спецпроект, посвященный новейшей истории России. С чем наша страна подошла к рубежу эпох и какие изменения в ее политике и экономике произошли с тех пор, когда Владимир Путин впервые возглавил государство.

"Сейчас в трех из пятнадцати республик бывшего Советского Союза развивается движение на провозглашение религии объединения государственной религией", — слова, произнесенные в 1992 году основателем мунизма Мун Сон Мёном, не прозвучали как гром среди ясного неба, поскольку современники знали, о чем идет речь. После распада СССР сторонники новых религиозных движений получили доступ в Россию. Мунисты сосредоточились на Калмыкии, где созданный ими учебный модуль "Мой мир и я" вошел в программу среднего образования, и Санкт-Петербурге, в котором тому же примеру последовали 80 школ.

В Москве конкуренцию преподобному Муну создавал основатель "Аум Синрикё" (запрещена в России) Сёко Асахара. В 1992 году он посетил с визитом Россию, добившись встреч с мэром столицы Юрием Лужковым и вице-президентом страны Александром Руцким. Поездка не просто помогла прорекламировать секту: за небольшие вложения ее участники получили место в сетке одного из телеканалов и право проводить свои церемонии на стадионе "Олимпийский". Современники еще не знали, что в ближайших планах гостей — закупка оружия (в том числе в России) и газовая атака в подземке Токио. Однако уже было точно известно: "Аум" ожидает скорого конца света.

Дорога в один конец

К идее, что привычный мир не застрахован от быстрого краха, жители бывшего СССР смогли прийти и без подсказки японского гуру. Возможно, именно поэтому его слова падали на благодатную почву. Существовавшая на протяжении полутора десятилетий "Аум" насчитывала 40 тыс. адептов, при этом каждый четвертый из них в середине 90-х являлся гражданином России.

Известный своим криминальным прошлым Асахара выстраивал религиозную организацию по принципам, подходившим для преступной группы: сурово контролировал повседневную жизнь приверженцев, вовлекал их в противозаконные операции с оружием и наркотиками, уравновешивая нарушения морали изнуряющими постами и медитацией. Еще в 1980-е гуру пришел к выводу, что подлинное общение с Богом возможно только через мистический опыт. Лишенные его люди теряли в глазах "посвященных" свою ценность. Логическим последствием этой идеи стала вера, что высшие силы готовятся полностью избавиться от безразличного им человечества и даже оповестили Сёко Асахару о дате конца света.

Политика открытости в России наводила сектантов на мысль принять участие в Армагеддоне лично. Знакомясь с общественными и политическими деятелями, Асахара прощупывал почву для тайных закупок оружия с советских складов. Пока по телеканалу "2х2" транслировали аниме Асахары (его сюжет — передача верующими всех средств на счет гуру в благодарность за исцеление), агенты секты приобретали на вырученные деньги боеприпасы и снаряжение. Час икс пробил 20 марта 1995 года. В кругу избранных Асахара провозгласил "священную попытку вознести обреченные души мира сего на более высокую духовную ступень". На более приземленном языке это означало распылить отравляющий газ в метро Токио и убить пассажиров — по вере сектантов, миру оставалось недолго, а мученическая смерть возвышала погибших и открывала им дорогу к небу.

Гуру горя

Массовая гибель людей в Японии (12 убитых, около 6 тыс. пострадавших) подтолкнула Россию к расследованию деятельности "Аум Синрикё", но оно оказалось снисходительным. Проведенные летом 1995 года разыскные мероприятия завершились арестом трех человек, стоявших во главе российского отделения секты. Суда не последовало. Руководители правоохранительной системы сочли, что за них работу выполнила Япония. После того как головное отделение "Аум" за рубежом ликвидировали, российских миссионеров отпустили на свободу в связи с "изменением обстановки".

Оставшиеся на свободе сектанты восстановили "Аум Синрикё" под именем "Алеф", но вовсе не отказались от насильственных методов. Пока в Японии продолжался суд на Сёко Асахарой (продлившийся до 2018 года), российские адепты готовились выручить своего гуру силой. В 2000 году всю страну удивило дело Дмитрия Сигачева. Давний сторонник "Аум" — "Алеф", Сигачев оборудовал конспиративную квартиру в Приморье в надежде разместить в ней Сёко Асахару, которого предполагалось вызволить из тюрьмы и переправить на "вторую родину" в РФ. Заговорщики смогли обзавестись оружием и доставить его на Дальний Восток, а также посетить с ознакомительным визитом Японию. Планы Сигачева были сорваны на этапе подготовки в результате спецоперации ФСБ.

Но даже и после этого верные японскому гуру люди собирались на тайные встречи, слушая речи Асахары и сочиненную им музыку. Последние из собраний пресекли в 2018 году, когда вскрылись факты, указывавшие на финансирование терроризма. Выживавшая даже без своего лидера "Аум" продолжала собирать пожертвования адептов на миллионы долларов и свозить деньги в Японию. Координировавший эту работу в России Михаил Устьянцев (асахаровец с 1994 года под именем Минору Кавагучи) получил за поддержку опасной для общества организации рублем 15 лет строгого режима.

"Братство" без свободы

Разлитое в воздухе ощущение перемен к худшему пробовали поставить себе на службу и сектанты, рожденные на местной почве. В 1990–1991 годах инженер Юрий Кривоногов и его сторонница Марина Цвигун, работавшая инструктором райкома ВЛКСМ, создали религиозное объединение ЮСМАЛОС, получившее большую известность как "Белое братство". Перебравшись в Киев, семья гуру развернула кипучую деятельность по распространению эпатажной пропаганды, отождествлявшей Цвигун с Иисусом Христом и Девой Марией одновременно. Дело вовсе не сводилось к китчу. Сектанты уловили массовый страх перед развитием прогресса (часть их проповеди нацеливалась на борьбу против чипирования) и запрос на этичную кулинарию. В секте вводилась строгая вегетарианская диета, уравновешенная такой же неумолимой дисциплиной. С Украины "проповедь" долго жившего в Сибири Кривоногова с успехом распространялась по России.

Открывшие секрет, как приводить растерянных людей в экзальтацию, Кривоногов и Цвигун ощутили потребность дать коллективной энергии скорый выход. К этому подталкивал взрывной рост числа верующих — до 100 тыс. к 1993 году. Версии дальнейшего расходятся между собой. Согласно одной, лидеры секты приказали своим сторонникам взять штурмом Софийский собор в Киеве, чтобы встретить в нем молитвой конец света 11 ноября 1993 года. По другой, их мотивы сводились к тому, чтобы замести следы психологического насилия над людьми: подтолкнуть верующих к коллективному самоубийству прямо в стенах захваченного храма.

К счастью, осуществить свои планы сектантам не удалось. После неприглядных сцен насилия исступленную толпу приверженцев "Белого братства" смогли оттеснить от собора в Киеве сотрудники "Беркута", и вскоре под стражу взяли Кривоногова и Цвигун. Пережившие потрясение, но сохранившие "веру" участники секты присоединились к "Церкви последнего завета" гуру Виссариона, основавшего экологические поселения в Южной Сибири. Заподозренный в попытке изнасилования бывший милиционер Сергей Тороп — Виссарион — в 90-е годы был единомышленником Цвигун: также предрекал крах цивилизации… и называл себя Иисусом. Впоследствии основанные им сектантские хозяйства эволюционировали в сторону бизнеса по заготовке дров.

Судный день

Относительно мягкие приговоры создателям "Белого братства" Цвигун и Кривоногову — четыре и шесть лет — отражают безразличие правосудия 90-х к тоталитарным сектам. В 2000-е годы в России положение стало меняться к лучшему. В 2004 году районный суд Москвы отозвал регистрацию у местного отделения иеговистов — религиозная группа, наметившая свой первый конец света еще на 1975 год, была признана в столице России нежелательной. Последовало разбирательство. По решению Европейского суда по правам человека, куда поступила апелляция, опасных сектантов пришлось зарегистрировать повторно. Но в 2017 году свое слово сказал Верховный суд России (а приоритет международных судов перестал признаваться), и деятельность иеговистов попала под запрет на всей территории РФ.

В 2013 году пришла очередь "Белого братства". Хотя сама организация прекратила существование еще в 90-е, основательница секты вышла на свободу и перенесла свою деятельность в Москву. Реагируя на это, суд в Московской области внес все печатные материалы крайне печально известной "церкви" в федеральный список экстремистской литературы. В 2016 году вне закона поставили сохранившихся приверженцев "Алеф" ("Аум Синрикё"). Организацию, ответственную за массовое убийство, наконец признали террористической и запретили на территории РФ. К сужению возможностей для сектантской проповеди призвал президент России Владимир Путин, назвавший деятельность тоталитарных объединений "охотой не только за душами, но и за имуществом людей".

В 2020 году следствие пришло за "Виссарионом" Торопом. К этому времени накопилось критически много подозрений в адрес гуру: от сексуального насилия над несовершеннолетними до попыток коррумпировать власти Красноярского края в вопросе о лесообработке и лесозаготовках. Официальный повод к задержанию Виссариона сформулировали так: подозрение в психологическом насилии над людьми. Вердикт по делу знаменитого сектанта (и его сподвижника, бывшего музыканта "Ласкового мая" Вадима Редькина) ожидается в обозримом будущем.

Материалы из специального проекта о том, как изменилась Россия по завершении 1990-х, можно прочитать здесь.

Игорь Гашков