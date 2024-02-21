В Ростовской области школы и детсады возобновили работу после непогоды

Режим повышенной готовности вводили в 23 городах и районах региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Все школы в Ростовской области возобновили очные занятия после почти недельного перерыва, связанного с последствиями непогоды. Также в штатном режиме работают детские сады, сообщили ТАСС в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

"Все [образовательные учреждения работают] в штатном режиме с сегодняшнего дня", - сообщили в министерстве.

10 февраля жители более 20 городов и районов Ростовской области остались без света из-за аварий на линиях электропередачи, вызванных мокрым снегом. Непогода также привела к ограничению подачи тепла и воды в части муниципалитетов. По данным на 19 февраля, в связи с погодными условиями дистанционный режим обучения продлили для учеников четырех школ в двух районах региона, также не работали 11 детских садов.

С 21:00 11 февраля в 23 городах и районах области ввели режим повышенной готовности, 12 февраля в связи с непогодой и ее последствиями режим ЧС установили в городе Каменск-Шахтинском и Цимлянском районе. По данным властей региона, к утру 16 февраля электроснабжение восстановили почти для 250 тыс. человек, ремонтные работы продолжали вести более 200 аварийных бригад.