Путин вручает госнаграды воинским частям ВКС России

Президент выступил с краткой речью, поздравив воинские части с государственными наградами

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 21 февраля. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

По прибытии его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр представил краткий доклад о построении войск. Также о готовности к проведению мероприятия доложил главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов.

Вместе они прошли к трибуне, и Путин поприветствовал бойцов фразой "Здравствуйте, товарищи!" После чего выступил с краткой речью, поздравив воинские части с государственными наградами.

Так, Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоен ордена Суворова. Эту награду присуждают за успешные действия против сил противника на суше и в воздухе, за выполнение боевых задач в условиях превосходства противника по численности войск, вооружению или технике, а также за достижение и закрепление военного успеха при сохранении боеспособности воинских частей.

Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Им награждают за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических операциях, а также за мужество и самоотверженность, высокие показатели в боевой подготовке.

Отдельный вертолетный полк удостоен ордена Кутузова, которым отмечают войсковые соединения и части за военные операции, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.

Глава государства прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. После чего подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.