Путин передал главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный"

Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 21 февраля. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный".

Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил.

Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

В 2019 году Путин пожертвовал средства на создание современного образа "Спаса Нерукотворного", которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России.

Кроме того, глава государства не раз дарил списки с образа различным воинским подразделениям. Так, весной 2023 года он привез копии старинной иконы военным в Луганской Народной Республике и Херсонской области.