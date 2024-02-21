Патриарх Кирилл призвал священников к бдительности в сфере межнациональных отношений

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что со стороны священников не должно быть предвзятости, чтобы никто не сказал, что церковь настроена против мигрантов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Православный священник должен относиться к приезжим по-христиански и в то же время ограждать свою паству от таких "влияний извне", которые могут разрушить веру и подорвать нравственность. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответах на вопросы духовенства Московской митрополии, текст распространила пресс-служба предстоятеля.

"У священника должно быть, что называется, чутье, но в первую очередь, я думаю, наше отношение к приезжим должно быть христианским. В том смысле, что если человек просит о помощи, то нужно эту помощь оказать. Но, с другой стороны, мы не должны забывать, что священник призван ограждать свою паству от таких влияний извне, которые могут разрушать веру, подрывать нравственность, и особенно от ситуаций, когда со стороны приезжих возникает угроза здоровью или жизни", - сказал патриарх.

Он подчеркнул, что со стороны священников не должно быть предвзятости, чтобы никто не сказал, что церковь настроена против мигрантов. Но и нельзя, добавил предстоятель РПЦ, чтобы люди говорили: "Церковь нас вообще не защищает".

"Наши слова не должны расходиться с нашими делами. Когда мы говорим, что христианин должен проявлять любовь или, по крайней мере, снисхождение, так и должно быть. В отношении к приезжим не должно быть априори негативного отношения, мы должны всех принимать по-христиански <…> Cреди приезжих очень разные люди. Принципиальная христианская позиция по отношению к ближнему остается непререкаемой, но я бы призвал всех к мудрости и бдительности, в том числе в сфере межнациональных отношений, в которые вовлекается и священник", - заключил патриарх.

Выступая 20 декабря на Епархиальном собрании Москвы, предстоятель РПЦ отметил, что действия мигрантов в России все чаще угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в стране. Патриарх высказал опасение, что при сохранении нынешнего потока иностранцев, не желающих интегрироваться в российское общество и уважать его традиции, существует угроза "потери" России как многонационального государства.

Темы мигрантов первоиерарх Русской церкви касался и во время выступления на XXV Всемирного русского народного собора в ноябре прошлого года. Тогда он обратил внимание на то, что обойтись совсем без миграционных потоков в экономическом плане сейчас действительно довольно сложно, однако это не значит, что эти потоки не нужно регулировать и ограничивать. Патриарх подчеркнул, что массовый приезд в Россию мигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должного представления о культуре и истории РФ и не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик городов страны и приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства РФ.