На Играх будущего вручат первую в России NFT-награду для спортсменов

Участник получит права на гарантированное получение 500 тыс. рублей и использование маскота "Игр будущего", жар-птицы Мира

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Платформа цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в "Интеррос") вручит первую в России спортивную награду в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) участнику международного фиджитал-турнира "Игры будущего". Об этом сообщили в пресс-службе "Интерроса", который выступает генеральным спонсором соревнований.

"Атомайз" запускает первые российские наградные NFT с гарантированным денежным призом. <...> Первым обладателем NFT станет участник международного фиджитал-турнира "Игры будущего". Он получит права на гарантированное получение призовых денег - 500 тыс. рублей - и использование объекта интеллектуальной собственности - маскота "Игр будущего", жар-птицы Мира", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин отметил, что для компании особенно ценно быть одним из пионеров на этом пути. "Мы рассчитываем, что наша поддержка, а также деятельное участие в Играх компаний "Атомайз" и "Рексофт" позволит новому формату спортивных соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта", - пояснил он.

В пресс-службе подчеркнули, что награды в формате NFT выпускаются в соответствии с российским законодательством, без участия зарубежных криптовалютных площадок и бирж, а работа самой платформы регулируется Банком России.

"Сегодня мы формируем задел на то, чтобы с помощью цифровых финансовых технологий продвигать и поддерживать сферу спорта, помогать талантливым спортсменам и молодежи", - отметил гендиректор "Атомайз" Алексей Илясов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Атомайз" - первая в России платформа цифровых финансовых активов. В феврале 2022 года внесена Банком России в профильный реестр операторов информационных систем. На платформе зарегистрированы около 70 тыс. инвесторов. ООО "Атомайз" входит в группу "Интеррос" Владимира Потанина.