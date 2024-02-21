Около 700 тыс. человек сдадут ЕГЭ в 2024 году

Основной период экзамена в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 700 тыс. человек зарегистрировались на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2024 году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"На участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тыс. человек. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано свыше 5,5 тыс. экзаменационных пунктов (ППЭ)", - говорится в распространенном сообщении.

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный - с 22 марта по 22 апреля, дополнительный - с 4 по 23 сентября.