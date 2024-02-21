Более 70% опрошенных украинцев выступили за поиск дипломатического решения конфликта с РФ

Опрошены 1 202 респондента в возрасте от 18 лет и старше, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 70% жителей Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Украинцы остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года [за переговоры выступали] 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны", - следует из данных опроса, опубликованных на сайте института.

Во всех регионах Украины большинство жителей в целом "открыты к дипломатическому треку".

Опрос проводился 5-10 февраля 2024 года методом телефонного интервью. Опрошены 1 202 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов РФ.