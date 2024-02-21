Матвиенко призвала ускорить разработку дорожной карты по замене лифтов в стране

Спикер Совета Федерации назвала острой эту проблему, отметив, что необходимо найти новые механизмы по ее решению

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала руководство "Фонда развития территорий" как можно скорее проработать и представить дорожную карту по модернизации лифтового оборудования в стране. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания палаты.

Тему состояния лифтового оборудования на заседании поднял первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, который указал, что сейчас каждый пятый лифт из общего числа, состоящих на учете, нуждается в замене. "Это более 83 тыс. лифтов, из них 63 тыс. не обеспечены финансированием", - отметил сенатор.

Спикер Совета Федерации назвала острой эту проблему, отметив, что необходимо найти новые механизмы по ее решению. "Аварийный лифт, вы знаете, к чему может привести, поэтому размышлять нужно быстрее и предметнее. <...> Когда мы в Совете Федерации вместе с вами сможем рассмотреть некий правильный документ, дорожную карту по приведению лифтового хозяйства в стране в порядок?" - обратилась Матвиенко к главе Фонда развития территорий Ильшату Шагиахметову.

В свою очередь чиновник отметил, что сейчас совместно с Минстроем фонд разрабатывает отдельные механизмы, которые позволят опередить ветшание лифтов в стране. "В 2024 году они (механизмы - прим. ТАСС) должны быть уже приняты", - добавил он.

Матвиенко призвала руководство фонда ускорить эту работу. "Тут надо как можно быстрее приглашать специалистов, губернаторов, садится за стол. "В этом году" - ответ не принимается. Коллеги, давайте мы так условимся, что дадим два месяца на разработку такого конкретного документа", - резюмировала она.

Спикер верхней палаты также поручила комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам запросить у Счетной палаты сведения об итогах проверки "Фонда развития территорий", включая расходы на содержание и уровень заработных плат в фонде. "Анатолий Дмитриевич Артамонов (глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам - прим. ТАСС), у меня есть к вам такое поручение. Запросите, пожалуйста, у Счетной палаты информацию об итогах проверки "Фонда развития территорий", в том числе поинтересуйтесь расходами фонда на свое содержание, на уровень заработных плат", - сказала Матвиенко.