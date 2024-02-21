США намерены ужесточить требования к кибербезопасности в морских портах

Заместитель помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Энн Нюбергер сообщила, что власти объявят о выделении в течение пяти лет $20 млрд на развитие портовой инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена усилит меры по защите от киберугроз в американских морских портах. Об этом заявила на специальном брифинге для журналистов заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

По ее словам, в среду Байден подпишет исполнительный указ, который "расширит полномочия" Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в вопросе "реагирования на киберугрозы в сфере судоходства". Она отметила, что "кибератака может причинить такой же, если не больший, ущерб, как шторм или другая физическая угроза".

По словам Нюбергер, Береговая охрана США, входящая в структуру МВБ, будет уполномочена "отвечать на вредоносную киберактивность", а также требовать от судоходных компаний и операторов соблюдения и усиления мер кибербезопасности и обязательной отчетности об инцидентах в этой области.

Кроме того, власти США объявят о выделении в течение пяти лет $20 млрд на развитие портовой инфраструктуры, подчеркнула представитель Белого дома.