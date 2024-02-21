Дума приняла законопроект о повышенной пенсии для прабабушек-опекунов

С 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты составляет 7 567,33 рубля, к указанной сумме прабабушки и прадедушки будут получать дополнительно 2 638 рублей на ребенка, сообщил один из авторов инициативы Надежда Школкина

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во третьем (окончательном) чтении законопроект, дающий право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховым пенсиям по старости или по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые выступают опекунами нетрудоспособных правнуков.

Инициатива изначально была внесена в Думу группой сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в октябре 2023 года. Изменения вносятся в нормы закона "О страховых пенсиях".

Согласно действующему законодательству, члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, "которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию".

Закон предоставляет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые выступают опекунами (попечителями) нетрудоспособных правнуков. Речь идет о правнуках до 18 лет, об уже совершеннолетних лицах, которые завершили обучение (до 1 сентября года выпуска), а также об обучающихся по очной форме, в том числе за рубежом. В последнем случае правнуки признаются нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца до конца обучения (но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет). Если до 18 лет они стали инвалидами, то ограничения по возрасту закон не устанавливает. Все перечисленные случаи касаются лиц, у кого нет трудоспособных родителей.

По словам одного из авторов инициативы, первого замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежды Школкиной, с 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты составляет 7 567,33 рубля. К указанной сумме прабабушки и прадедушки, которые являются опекунами, будут получать дополнительно 2 638 рублей на ребенка.