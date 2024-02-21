СФ одобрил закон, разрешающий работать приставами раскаявшимся по некоторым статьям УК

Согласно документу, контракт с таким сотрудником не подлежит расторжению, а сотрудник не может быть уволен по указанному основанию со службы в органах принудительного исполнения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который снимает запрет на трудоустройство в органы принудительного исполнения для фигурантов дел по некоторым статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, которые были прекращены в связи с деятельным раскаянием.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон устраняет выявленную Конституционным судом РФ правовую коллизию, уточняя требования к сотрудникам органов принудительного исполнения РФ и гражданам, желающим поступить на службу в эти органы. В соответствии с постановлением суда, несоответствующим конституции признан установленный в законе о службе в органах принудительного исполнения РФ безусловный и бессрочный запрет поступления на службу для лиц, уголовное преследование которых по делам частного обвинения было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

"В соответствии с предусмотренными законом изменениями гражданин может быть принят на службу или продолжать службу в органах принудительного исполнения в случае, если он подвергался уголовному преследованию по делам частного обвинения, которое было прекращено не только в связи с примирением сторон, как это предусмотрено действующими положениями УПК РФ, но и в связи с деятельным раскаянием", - сказал сенатор. Речь идет об уголовных делах частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы принудительного исполнения.

По закону, контракт с таким сотрудником не подлежит расторжению, а сотрудник не может быть уволен по указанному основанию со службы в органах принудительного исполнения.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в настоящее время в российском законодательстве предусмотрена возможность работать судебным приставом лицам, уголовное преследование которых по делам частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон. "Закон позволит уравнять права граждан, в отношении которых уголовное преследование по делам частного обвинения было прекращено по нереабилитиующим основаниям", - уточнил Полетаев.

К уголовным делам частного обвинения относятся дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 116.1 УК РФ), а также о клевете (часть 1 статьи 128.1 УК РФ).