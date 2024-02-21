В Молдавии из-за забастовки транспортников отменят международные автобусы

Ограничения введут 27-29 февраля

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Международные и региональные рейсы пассажирских автобусов в Молдавии отменят 27-29 февраля из-за забастовки транспортников. С таким предупреждением выступила Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) республики.

"Забастовкой 27-29 февраля работники отрасли выражают недовольство действиями властей, которые не реагируют на протесты против изменений в транспортный кодекс", - говорится в сообщении на сайте APOTA.

Осенью 2023 года водители междугороднего транспорта в Молдавии организовали несколько акций протеста в Кишиневе, требуя отменить поправки в транспортный кодекс, предложенные министерством инфраструктуры. Протестующие выставляли на площади у здания правительства десятки автобусов и маршрутных такси, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они считают, что из-за действий властей многие из них могут потерять работу, а населенные пункты останутся без транспорта. Также они обвинили кабмин в том, что транспортный кодекс продвигают в своих интересах коррумпированные группы.

В частности, протестующих не устраивают планы министерства инфраструктуры запустить линии междугородних перевозок, которые будут контролироваться государством, что грозит банкротством для частных перевозчиков.

Согласно поправкам в Транспортный кодекс Молдавии, которые утвердило правительство, районные советы получат право утверждать тарифы на проезд на местном уровне, а билеты на проезд будут выдавать в виде кассового чека или в электронном формате.