На катке ВДНХ в Москве пройдет ледовая гонка картингистов

Комментатором выступит испытатель спортивных автомобилей, чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам Марк Подольский

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Двенадцать команд из разных российских регионов примут участие в показательной ледовой гонке картингистов "Гран-при Музея Гаража особого назначения" на ВДНХ в Москве 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"25 февраля на катке ВДНХ пройдет показательная ледовая гонка картингистов "Гран-при Музея Гаража особого назначения". 12 команд из российских регионов будут оспаривать звание победителя кульминационной гонки сезона на катке Главной выставки страны. Лучшая команда получит кубок форума "Россия", Кубок ВДНХ получит самый быстрый пилот гонки, а в абсолютном зачете команды поборются за гран-при Музея Гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на лед выйдут сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Краснодарского края, Ивановской, Московской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей. Среди гонщиков - чемпионы России и победители международных соревнований в различных дисциплинах автоспорта. Также на участие в соревновании заявлены две команды, сформированные из представителей СМИ, и команда проекта "Картинг без границ", в которой выступают спортсмены с ограниченными возможностями.

Комментатором выступит испытатель спортивных автомобилей, чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам Марк Подольский. Уточняется, что зрители смогут наблюдать за соревнованием с площади Промышленности ВДНХ, кроме того, будет организована трансляция, которую можно будет смотреть на сайте и страницах социальных сетей выставки "Россия".