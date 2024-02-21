Патриарх Кирилл призвал священников "20 раз подумать" перед публикацией в соцсетях

Их слова могут спровоцировать отрицательное отношение к церкви и дискредитировать священный сан, отметил глава РПЦ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Каждый священник должен иметь самоцензуру и "20 раз" подумать, прежде чем публиковать что-то в интернете и социальных сетях от своего имени, потому что его слова могут спровоцировать отрицательное отношение к церкви и дискредитировать священный сан. С таким предостережением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его ответы на вопросы духовенства Московской митрополии опубликованы на сайте РПЦ.

"Прежде чем что-то опубликовать, двадцать раз подумай, ведь публикация от имени священника на любую тему уже вызывает определенное отношение читающих. Слова священника, опубликованные в сети, несут на себе печать его сана. <…> Если вы указываете сан, то вы либо служите церкви, либо вносите соблазн в ряды паствы и провоцируете отрицательное отношение к церкви со стороны тех, кто к ней не принадлежат", - сказал патриарх.

Он признал, что появление интернета и соцсетей "очень снизило планку самоконтроля", при этом все, что появляется в этом пространстве, фактически становится публичным выступлением "на весь мир". По словам патриарха, автор должен обязательно задумываться, как его выступление воспримет аудитория, и иметь "очень высокий уровень самокритики".

Задавший патриарху вопрос протоиерей Димитрий Кулупаев из Сергиево-Посадской епархии также обратил внимание на то, что сегодня не только священники, но часто и их жены создают группы в соцсетях. При этом в блогах с названиями вроде "Заметки матушки", "Онлайн-матушка" или "Разговор с матушкой" речь, по словам Кулупаева, идет не о чем-то духовном: там "сплошной бизнес".

Предстоятель РПЦ на это заметил, что те моменты, которые "шокируют" духовенство и верующих, проистекают от того, что "кто-то взялся за дело, за которое ему не стоило браться", причем "независимо от того, батюшка там, или матушка, или мирянин какой-нибудь".