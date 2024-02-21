21 февраля, 12:31
Военная операция на Украине

Только 10% опрошенных жителей в 12 странах ЕС считают, что Киев победит в конфликте

Согласно опросу, 20% респондентов прогнозирует победу России

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Только 10% из 17 тыс. жителей, опрошенных в 12 странах Европы, считают, что украинский конфликт завершится победой Киева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

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Так, только 10% участников опроса заявили, что конфликт на Украине завершится победой Киева. 20% опрошенных склонны считать, что победа будет за Россией. 37% респондентов полагают, что конфликт завершится урегулированием посредством достижения компромисса сторон.

Социологи уточняют, что под победой России, очевидно, понимается, что Киев не сможет вернуть потерянные в ходе СВО территории.

Опрос проводился со 2 по 19 января. В нем приняли участие 17 023 человека в 12 европейских странах: Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции.

ECFR был основан в 2007 году. Это первый паневропейский исследовательский центр с офисами в Берлине, Париже и Риме. Он занимается изучением внешней политики и безопасности европейских стран. 

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