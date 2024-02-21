В Карелии впервые открыли парту Героя в честь первого оператора БПЛА

Ее посвятили участнику СВО Максиму Поташеву

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия парты Героя в честь участника специальной военной операции Максима Поташева состоялась в средней школе села Шуньга Медвежьегорского района Республики Карелия. Это первая подобная парта в республике, посвященная ныне живущему в регионе современнику: военнослужащий является Героем России. Эту награду он получил после того, как под его командованием были уничтожены три БМП и более 40 боевиков, отметил на торжественном мероприятии председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

В районе одного из населенных пунктов Харьковской области Максим Поташев обнаружил и помог уничтожить 11 боевых бронированных машин ВСУ и более 90 украинских боевиков. Он также выявил передвижение двух диверсионно-разведывательных групп неприятеля, использующих технику иностранного производства, после чего скорректировал огонь артиллерии и танков.

"Сегодняшний день обязательно войдет в историю этой школы, всего Медвежьегорского района, нашей республики. Мы впервые в истории Карелии открыли парту Героя, который продолжает нести службу, нашему современнику, Максиму Поташеву. Он совершил настоящий подвиг ради нас с вами, ради будущего нашей страны", - сказал Шандалович.

По его словам, уроженец Шуньги и выпускник местной школы, гвардии младший лейтенант Максим Поташев с позывным "Задира" участвует в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения: 29-летний офицер служит командиром отделения беспилотников.

Президент Владимир Путин 8 декабря 2023 года вручил Поташеву "Золотую Зведу" Героя России. Максим Поташев стал пятым уроженцем Карелии и первым оператором беспилотников в стране, удостоенным этой высокой награды. Также Поташев награжден Орденом мужества и медалями Суворова, "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть".