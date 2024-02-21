В Архангельске фестиваль городов воинской славы вернули к очному формату

С 2021 года фестиваль проходил только в интернете

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" открылся в Архангельске. Как рассказал ТАСС начальник отдела по делам молодежи администрации Архангельска Альберт Чункевич, в 2024 году фестиваль вернулся к очному формату. Последний раз в очной форме он проходил в 2020 году, в течение трех лет фестиваль проводился только в интернете.

"Фестиваль "Помним. Гордимся. Верим" на несколько лет уходил в онлайн, в этом году мы снова возвращаем очный формат. Четырнадцатый фестиваль в Архангельске будет проходить по нескольким номинациям: конкурс лучших практик в области военно-патриотического воспитания, художественное слово. У нас будет вокал, у нас будет хореография, фотоработы на тему "во славу армии, флота и отечества", и видеоработы на тему "гордятся люди городами, людьми гордятся города", - сказал Чункевич.

На конкурсы по всем номинациям подано 80 заявок, но участников значительно больше. Как пояснила ТАСС главный специалист отдела по делам молодежи Ирина Манойлова, в фестивале участвуют как индивидуальные конкурсанты, так и коллективы. "Например, от объединения фотографов, так из Воронежа подавали заявку, из Москвы от объединения видеографов, по вокалу и по хореографии коллективные заявки", - сказала она.

В 2024 году в фестивале участвуют представители Луги, Москвы, Челябинска, Костромы, Волгограда, Новороссийска, Великих Лук, Полярного, Сызрани, Воронежа, Смоленска, Санкт-Петербурга и Архангельска. Возраст участников от 14 до 35 лет. Завершится фестиваль 23 февраля гала-концертом. Лучшие фотографии и видеоработы будут размещены в социальных сетях фестиваля.