Более 320 тыс. беженцев с Украины уже покинули Германию

По данным центрального реестра иностранцев ФРГ, с начала СВО в страну прибыло порядка 1,143 млн беженцев с Украины

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 320 тыс. украинских беженцев уже покинули Германию. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на центральный реестр иностранцев ФРГ.

По его информации, с начала специальной военной операции РФ в Германию прибыло порядка 1,143 млн беженцев с Украины. Из них около 682 тыс. - женщины и примерно 458 тыс. - мужчины. Приблизительно 321 тыс. украинских беженцев, прибывших в ФРГ после 24 февраля 2022 года, уже уехали из Германии. Однако сколько из них вернулись на Украину, а сколько сейчас проживают в других странах, не уточняется.

Ранее бургомистр Баден-Бадена (федеральная земля Баден-Вюртемберг) Дитмар Шпет в интервью новостному порталу Focus-online заявил, что населенный пункт сильнее других городов Германии "пострадал" от украинских беженцев. По его словам, с момента начала украинского кризиса "здесь зарегистрировались около 3 тыс. украинских беженцев".