В Петербурге открыли выставку об истории выборов президента России

Она будет открыта до 13 марта 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Музей политической истории России в Санкт-Петербурге открыл тематическую выставку "Из истории выборов президента Российской Федерации", передает корреспондент ТАСС. Как сообщили организаторы, главная цель выставки - напомнить об исторической важности выборов.

"Мы хотели напомнить нашим посетителям и одновременно избирателям о важности выборов, о том, что выборы президента России всегда были важными вехами в нашей истории", - сказал старший научный сотрудник музея и куратор выставки Леонид Кудзеевич.

Выставка будет открыта до 13 марта 2024 года.

Куратор добавил, что все экспонаты на выставке представлены в подлиннике, среди них документ под названием "Протокол собрания инициативной группы избирателей по выдвижению кандидатом в президенты РФ Путина В. В." от 6 января 2000 года, протокол участковой избирательной комиссии по выборам президента 1996 года (с результатами голосов на одном участке), документы, написанные шрифтом Брайля, специальный лист с защитными знаками для проведения второго тура выборов в 2012 году, а также значки разных кандидатов в президенты.

Спецпроект ТАСС

Также посетители выставки увидят специальный проект ТАСС на основе эксклюзивного интервью 2020 года "20 вопросов Владимиру Путину".

"Мы специально сделали так, чтобы эта выставка и этот фильм были доступны абсолютно всем, кто просто придет в музей, даже не обязательно покупать билет", - отметил Кудзеевич.

Спецпроект ТАСС, представляющий собой 18-серийный фильм, основан на эксклюзивном 3-часовом видеоинтервью журналиста агентства Андрея Ванденко с Владимиром Путиным. Его первая серия была показана 20 февраля 2020 года, однако свою актуальность для современного зрителя проект не потерял. За четыре года он набрал в Сети более 100 млн просмотров. ТАСС выступает информационным партнером выставки.

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX века. Музей был основан 9 октября 1919 года, но тогда он назывался Государственным музеем революции. Только в августе 1991 года музей получил свое нынешнее название. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.