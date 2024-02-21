Глава МВД Белоруссии предупредил об ответственности за экстремизм в соцсетях

Глава МВД страны Иван Кубраков заявил, что обстановка в республике остается стабильной и контролируемой

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Белорусская милиция в состоянии защитить членов избирательных комиссий в ходе нынешней электоральной кампании, угрозам и оскорблениям будет дана правовая оценка. Об этом заявил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, встречаясь со студентами и преподавателями Белорусского госуниверситета.

"Не надо заблуждаться и надеяться на анонимность в соцсетях. Всемирная паутина не такая запутанная, как часто думают. Мы обладаем достаточным инструментарием по выявлению виновных", - отметил глава МВД, слова которого приводит телеграм-канал пресс-службы ведомства.

По словам Кубракова, обстановка в стране остается стабильной и контролируемой. "Работа органов внутренних дел выстроена на упреждение и главная задача - не допустить провокаций в местах проведения голосования и дестабилизации в стране", - сказал он.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно. В первый его день проголосовало 5,94% избирателей, внесенных в списки.