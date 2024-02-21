Французские фермеры намерены выйти на протесты 23 февраля

Заместитель генсека Национальной федерации профсоюзов фермеров Тьерри Куэ заявил, что аграрии будут протестовать всю ночь, чтобы на следующий день услышать от президента страны Эмманюэля Макрона "сильные слова" о будущем сельского хозяйства

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Фермеры во Франции выйдут на новую акцию протеста 23 февраля, накануне открытия в Париже международного Сельскохозяйственного салона. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Тьерри Куэ в эфире телеканала BFM TV.

"С пятницы мы собираемся организовать акцию протеста, <...> марш на [выставочный центр] Порт-де-Версаль", - заявил он. Как утверждает Тьерри Куэ, аграрии будут протестовать всю ночь, чтобы на следующий день услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона "сильные слова" о будущем сельского хозяйства. Он отметил при этом, что Макрону нужно дать ответы на запросы фермеров "очень быстро", назвав в качестве ожидаемого срока утро субботы.

15 февраля телеканал France 3 передал, что фермеры намерены "оказывать давление на власти" вплоть до открытия международного Сельскохозяйственного салона в Париже. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что французские аграрии готовят новые акции протеста, чтобы убедить власти ускорить реализацию обещаний, данных на отраслевых переговорах, в частности о сдерживании сельхозимпорта с Украины.