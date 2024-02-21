Мосгордума предложила внести в КоАП РФ пользователя СИМ как новый субъект ответственности

Предлагается предусмотреть вступление в силу изменений с 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали предложение ввести в КоАП РФ новый субъект ответственности - "лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности" (СИМ), а также установить для него запрет на передвижение в состоянии опьянения, ограничение на использование мобильного телефона без гарнитуры во время движения, ввести ответственность за неоказание помощи пострадавшему в ДТП и невыполнение иных обязанностей в случае аварии. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания столичного парламента.

"Проект постановления Московской городской думы о внесении на рассмотрение Государственной думы ФС РФ законодательной инициативы - проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". Предлагаемые изменения касаются введения нового субъекта ответственности - лица, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности, и установления административной ответственности за нарушения указанным субъектом правил дорожного движения. <…> Предлагается предусмотреть вступление в силу предлагаемых изменений в КоАП РФ с 1 апреля 2024 года, то есть до начала массового прокатного сезона", - пояснил в ходе заседания председатель Мосгордумы и редактор проекта Алексей Шапошников.

О сути изменений

Он добавил, что внесение соответствующих изменений предусмотрено в статьи 12.27, 12.29, 12.30 кодекса. "Задачу введения административной ответственности за передвижение на СИМ в состоянии опьянения, использование во время движения телефона, не оборудованного гарнитурой, полагаю, можно решить только в случае введения прямого запрета на эти действия в правилах дорожного движения, а именно, в пункте 2.7 правил дорожного движения. В этом случае к нарушителям будет применяться статья 12.29 КоАП "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", - отметил Шапошников.

Спикер уточнил, что в этой статье предлагается прямо указать, что она относится в том числе к лицам, использующим для передвижения СИМ. К нарушителям будет применяться предусмотренная действующей редакцией статьи ответственность в виде штрафа. "Статья 12.29 КоАП с учетом предлагаемого изменения, в рамках развития уже сложившейся практики ее применения, будет распространяться на все нарушения ПДД, совершаемые пользователями СИМ, кроме тех, в отношении которых предусмотрены специальные составы. Как раз специальный состав вводится следующими изменениями в КоАП, так же непосредственно связанными с необходимостью уточнения правил дорожного движения - пункты 2.5 и 2.6", - заметил он.

Кроме того, статью 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП" предлагается дополнить административным наказанием лиц, использующих СИМ, за неоказание помощи пострадавшим в ДТП, оставление места ДТП и за употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после того, как СИМ было остановлено сотрудником полиции. В статье 12.29 КоАП РФ предлагается предусмотреть ответственность за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Администрирование предлагаемых составов предлагается закрепить за полицией - внести изменения в статьи 23.3. и 28.3 КоАП.

"Уточнены положения статьи 1 проекта федерального закона. Поскольку в действующем КоАП РФ не урегулирован вопрос о том, что является состоянием опьянения применительно к движению на СИМ, предлагается конкретизировать положения примечания к статье 12.8 КоАП РФ, установив, что указанные в примечании правила определения состояния опьянения распространяются на случаи наступления административной ответственности за нарушение ПДД лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения", - резюмировал Шапошников.