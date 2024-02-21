Синоптики заявили, что вероятность теплого марта в Центральной России очень мала

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, многие с приходом 1 марта ждут потепления

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вероятность того, что март в Центральной России в этом году станет очень теплым, крайне мала. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды.

По словам метеоролога, многие с приходом 1 марта ждут потепления. "Все таки март - это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть", - пояснил Вильфанд, отметив, что весны в марте "не может быть в наших широтах".