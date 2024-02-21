Ассанж из-за плохого самочувствия снова пропустил слушания по делу об экстрадиции в США

Его жена Стелла Ассанж сообщала, что в случае экстрадиции журналисту грозит смерть в американской тюрьме из-за суровых условий содержания

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж по состоянию здоровья второй день подряд не смог присутствовать на слушаниях в Высоком суде Лондона по делу об экстрадиции в США. Об этом говорится в сообщении WikiLeaks на странице в X.

"В то время как начинается второй и заключительный день слушаний по делу Джулиана Ассанжа в Лондоне, он снова не может присутствовать [на заседании] из-за плохого состояния здоровья", - сказано в нем.

Ранее главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил ТАСС о своей обеспокоенности состоянием здоровья Ассанжа. Жена подсудимого Стелла Ассанж добавила, что в случае экстрадиции журналисту грозит смерть в американской тюрьме из-за суровых условий содержания.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.