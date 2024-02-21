В Петербурге поддержали использование средств маткапитала на лечение зубов

В 2024 году размер материнского капитала в городе составляет 203,8 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект, позволяющий использовать средства регионального материнского капитала на оплату услуг по стоматологической и офтальмологической помощи для многодетных родителей. Соответствующий документ приняли на заседании в первом чтении.

"Настоящий проект закона Санкт-Петербурга направлен на расширение перечня возможностей использования средств материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге и предусматривает дополнение его возможностью получения родителями (усыновителями) платных медицинских услуг по стоматологии и офтальмологии", - говорится в пояснительной записке к документу.

Разработчики законопроекта отметили, что аналогичная возможность использования средств регионального материнского капитала установлена и Социальным кодексом Ленинградской области и активно используется семьями с детьми.

В 2024 году размер материнского капитала в Санкт-Петербурге составляет 203,8 тыс. рублей.