В Нальчике на маршруты вышли более 40 новых комфортабельных автобусов

Поступивший транспорт покроет потребности города на 44%

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приобрели 44 комфортабельных автобуса для обеспечения пассажирских перевозок в Нальчике. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков журналистам после церемонии вручения ключей от автотранспорта.

Это стало возможным при поддержке Фонда развития территорий за счет средств специального казначейского кредита на сумму порядка 400 млн рублей. Такое решение было принято в июне 2023 года на заседании президиума правкомиссии РФ по региональному развитию.

"В рамках поручения президента России по предоставлению фактически беспроцентного казначейского кредита на 15 лет мы получили 44 единицы. Это позволило оперативно решить вопрос поставки общественного транспорта в республику", - рассказал Коков.

Символический старт передачи ключей состоялся в Москве на стенде КБР на ВДНХ, откуда министр транспорта РФ Виталий Савельев выступил по видеосвязи с приветственным словом. "Надежная и бесперебойная работа общественного транспорта играет ключевую роль в жизнедеятельности городов и населенных пунктов. Президент России и правительство уделяют большое внимание развитию пассажирского транспорта. Только по линии Минтранса более 7 тыс. единиц подвижного состава будет передано в текущем году, практически в полтора раза больше, чем были поставки в прошлом. При этом уже с начала года поставили более 2 тыс. автобусов", - подчеркнул он.

О транспорте

Как пояснил глава КБР, отвечая на вопрос ТАСС, поступивший транспорт покроет потребности города на 44%. "Потребности Нальчика в автобусах такого класса, по расчетным данным, составляют порядка 100 единиц, но в городе на этом автотранспортном предприятии есть еще 70 единиц различной [вместимости]. Мы также не исключаем участия частного бизнеса, который тоже работает в Нальчике, что позволяет на 100% обеспечивать потребности [пассажирских перевозок]", - подчеркнул Коков.

По данным регионального Минтранса, поступившие автобусы - это современные комфортабельные низкопольные автобусы нового поколения отечественного производства "Ситимакс 9" и ПАЗ Вектор Next в исполнении "Доступная среда", оборудованные кондиционерами и адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Они также будут доукомплектованы автоматизированной бесконтактной системой оплаты проезда, система расчетов станет прозрачнее и удобнее для пассажиров. Автобусы выйдут на маршруты в городской агломерации Нальчик. "Обновление транспорта улучшит качество и безопасность оказания услуги по перевозке пассажиров, а также за счет большей вместимости поспособствуют разгрузке улично-дорожной сети", - подчеркнули в министерстве.