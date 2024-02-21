Торкунов заявил, что мир воспринимает победу в Сталинграде как поворотный момент в войне

По словам ректора МГИМО, "Советская армия сыграла ключевую роль в победе над фашистской Германией и ее союзниками"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Значение победы советских войск в Сталинградской битве понимают во всем мире, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на показе документального фильма "Бессмертный Сталинград", который состоялся в вузе.

"Сталинград - это и наша страшная трагедия, и наша слава, наша победа. Не случайно во многих городах мира улицы носят название Сталинградская, а в Париже огромное авеню "Сталинград" существует до сих пор, - сказал он. - Во всем мире нашу победу под Сталинградом воспринимают как абсолютно поворотный момент в истории Второй мировой войны, конечно, высоко ценят и понимают, что Советская армия сыграла ключевую роль в победе над фашистской Германией и ее союзниками".

На показе фильма присутствовали депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов и заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В центре сюжета, в том числе, истории участников сражения, детей Сталинграда. В создании картины принимали участие активисты Студенческого союза, члены патриотического проекта МГИМО "От сердца к сердцу".

О Сталинградской битве

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2024 году отмечается 81-летие победы в Сталинградской битве.