Молодежь Запорожской и Херсонской областей передала помощь жителям Авдеевки

Объем гуманитарного груза составил более 1,5 тонны

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Молодежные организации Запорожской и Херсонской областей передали гуманитарную помощь жителям Авдеевки Донецкой Народной Республики. Об этом журналистам сообщили в межрегиональном движении "Юг молодой".

Участие в акции приняли активисты молодежного межрегионального движения "Юг молодой", юнармейцы Запорожской области, добровольцы гуманитарного штаба #МЫВМЕСТЕ Запорожской и Херсонской областей.

"В рамках гуманитарной миссии активисты доставили в молодежный центр Донецка более 1,5 тонны гуманитарной помощи для дальнейшей передачи жителям Авдеевки. В гуманитарный груз вошли: питьевая вода, крупы, макароны, каши быстрого приготовления, лекарственные препараты, мука, зимняя и демисезонная одежда, средства личной гигиены, подгузники для детей, сдобные изделия", - говорится в сообщении.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.

По данным ведомства, после взятия Авдеевки, находящейся в 13 км к северу от Донецка, войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.