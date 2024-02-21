Старовойт заявил, что текущий ремонт дорог в РФ нужно включить в "дорожный" нацпроект

Губернатор Курской области отметил, что требуется внимательнее посмотреть на баланс создания новой дорожной инфраструктуры и содержания уже существующей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Текущий ремонт автомобильных дорог в России требует включения в нацпроект "Безопасные качественные дороги". Такое мнение высказал губернатор Курской области Роман Старовойт на Международной выставке-форуме "Россия".

"Именно это нужно заложить сейчас в национальный проект, который мы будем дальше реализовывать. <…> В области дорог, мы видим, очень сложная зима была в этом году. Много осадков, переувлажненность почвы, переходы через ноль (скачки температуры со сменой положительных и отрицательных значений - прим. ТАСС) - разрушается существующая сеть. Нам нужно внимательнее посмотреть на баланс создания новой дорожной инфраструктуры и содержания уже существующей, потому что, не проведя вовремя текущий ремонт, мы потом можем через год-два уйти в капитальный ремонт или реконструкцию, а это уже совсем другие, большие деньги", - сказал он.

Говоря о развитии дорожной сети в регионе, Старовойт отметил, что построено и реконструировано за последние пять лет почти 300 км дорог. По его словам, это позволило добавить высоких показателей по вводу жилья: в прошлом году в Курской области было введено в эксплуатацию 619 тыс. кв. метров.

"Очень хорошо сработал проект развития сельских территорий. Мы за последние годы построили 75 км дорог к предприятиям сельского хозяйства и переработки. И только это нам позволило создать более 6 тыс. рабочих мест, 130 млрд рублей инвестиций [привлечь] в создание этих предприятий, и уже сегодня мы получаем 10 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет Российской Федерации и бюджет Курской области ежегодно", - добавил губернатор.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.