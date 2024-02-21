Временная защита обеспечивает беженцам доступ к услугам здравоохранения, на рынок труда и получению социальной поддержки от принимающих их государств

БРАТИСЛАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Словакия продлила до 4 марта 2025 года статус временной защиты беженцев с Украины. Об этом сообщил телеканал TA-3.

Решение о продлении статуса временной защиты беженцев приняло правительство республики.

Совет Евросоюза в сентябре 2023 года принял решение продлить до марта 2025 года статус временной защиты находящихся в сообществе украинских беженцев. Это обеспечивает им доступ к услугам здравоохранения, на рынок труда и получению социальной поддержки от принимающих их государств.