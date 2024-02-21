Протест фермеров на тракторах частично парализовал центр Мадрида

К манифестации присоединились несколько тысяч аграриев, которые прибыли в столицу из разных частей Испании

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Сотни тракторов прибыли в Мадрид в рамках новой акции протеста испанских фермеров. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, из-за демонстрации перекрыто движение в центре города.

К манифестации присоединились несколько тысяч аграриев, которые прибыли в столицу королевства из разных частей страны. Многие митингующие пришли в желтых жилетах. В ходе демонстрации периодически возникают стычки между ее участниками и полицейскими.

Конечным пунктом назначения протеста организаторы выбрали министерство сельского хозяйства. Из-за акции, проходящей под лозунгом "У нас слишком много оснований", в центре Мадрида было заблокировано движение по крупным дорогам. В преддверии протеста столичная мэрия рекомендовала жителям города пользоваться в течение дня метро или поездам пригородного сообщения.

Участники протеста хотят привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказались фермеры. Они требуют гарантировать "справедливые цены" на сельскохозяйственную продукцию и защитить сектор от "недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран", а также выражают недовольство европейской аграрной политикой.

Манифестации испанских фермеров начались 6 февраля. В ходе протестов аграрии на тракторах перекрывали движение по крупным трассам и блокировали доступ в некоторые порты. Иногда акции перерастали в столкновения фермеров с полицейскими. В результате уже были задержаны несколько десятков человек.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас ранее встречался с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали манифестации в стране. Несмотря на это, фермеры пока решили продолжать свои протесты.