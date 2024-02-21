Дума приняла в I чтении документ разрешающий логопедам и психологам оказывать медпомощь

В частности, речь идет о клинических психологах, логопедах, дефектологах и физиотерапевтах, которые не получали медицинское образование

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается уравнять с 1 марта 2024 года специалистов с немедицинским образованием в правах с врачами в части оказания медпомощи. Речь, в частности, о клинических психологах, логопедах, дефектологах и физиотерапевтах, которые не получали медицинское образование, но их компетенции необходимы для прохождения пациентом успешной реабилитации.

"Реабилитация - очень сложный комплекс мероприятий, в котором задействованы мультидисциплинарные команды: врачи и специалисты без медицинского образования. Мы усовершенствуем систему реабилитации, восполним дефицит специалистов, которые необходимы в мультидисциплинарных командах", - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").

Инициатива была разработана группой депутатов и сенаторов в целях создания правовых условий равного участия медработников с немедицинским образованием и врачей-специалистов при оказании первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Наиболее остро актуальность данного законопроекта выражена в сфере медицинской реабилитации, говорится в пояснительной записке.

"Возросший уровень потребности в услугах, оказываемых в сфере реабилитации граждан, показала пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая выявила острую необходимость развития и совершенствования системы медицинской реабилитации", - сказано в пояснительной записке.

Тенденцию развития службы медицинской реабилитации подтвердило проведение СВО, уточняют авторы. Оно также выявило "принципиальное значение оказания психологической помощи участникам специальной военной операции в составе мультидисциплинарной реабилитационной команды".

Как объяснил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, комплексный подход в реабилитации может включать применение природных лечебных факторов, не только лекарственных, но и немедикаментозных методов. По его словам, о важности именно комплексной реабилитации всегда говорила практика восстановления пациентов после инсультов, инфарктов, травм головного мозга, длительного пребывания в реанимации. "Реабилитация идет максимально успешно, если ею занимается мультидисциплинарная команда. В составе команды могут быть не только врачи, но и физиотерапевты, психологи, логопеды, другие специалисты", - добавил Башанкаев.