СМИ: задержанный в Москве азербайджанец Зейналлы выпущен на свободу

По данным агентства Trend, мужчина вернется в Азербайджан 22 февраля

БАКУ, 21 февраля. /ТАСС/. Задержанный в Москве фитнес-тренер из Азербайджана Кямиль Зейналлы выпущен на свободу. Об этом сообщило азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник.

По его словам, "Зейналлы освобожден и уже завтра вернется в Азербайджан".

Ранее в среду фитнес-тренер написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что был доставлен в отделение полиции в аэропорту Домодедово, когда собирался возвращаться в Баку. Пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саргсян подтвердил ТАСС, что Ереван объявил его в международный розыск по статье "убийство".