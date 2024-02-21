Персонал Эйфелевой башни пригрозил мэрии Парижа забастовками во время ОИ-2024

Сотрудники башни считают, что нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Персонал Эйфелевой башни не исключает возможности проведения забастовок во время Олимпиады-2024 в Париже, если его требования не будут удовлетворены. Об этом сообщил представитель профсоюза Стефан Дьё.

"Если мэрия как собственник башни будет навязывать нам неприемлемые условия, то мы продемонстрируем наше несогласие в июле во время Олимпиады", - приводит газета Le Parisien его слова.

Забастовка сотрудников башни продолжается третий день. Бастующие "осуждают стратегию управления [Эйфелевой] башней". По их мнению, нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов".

В прошлый раз Эйфелева башня была закрыта из-за забастовки персонала 27 декабря 2023 года в 100-ю годовщину смерти ее создателя.

Один из главных символов Парижа - Эйфелева башня - была возведена на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 м. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.

Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. К числу его наиболее известных творений также относятся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке.