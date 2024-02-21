Дума дает победителям Игр стран БРИКС право поступать в спортивные вузы без экзаменов

По законодательству такое право есть у победителей Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, у чемпионов мира и Европы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает право победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без экзаменов. Законопроект внесен группой депутатов от думских комитетов по науке и высшему образованию и по физической культуре и спорту.

По действующему законодательству такое право есть у победителей Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, у чемпионов мира и Европы. В пояснительной записке подчеркивается, что в настоящее время большинство ведущих российских атлетов не имеют возможности выступать на официальных международных спортивных соревнованиях. Кроме того, под надуманными предлогами часть спортивных федераций могут быть отстранены от участия в официальных международных спортивных соревнованиях, добавляют авторы законопроекта.

"В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства. Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утвержденных правительством Российской Федерации спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать", - говорится в пояснительной записке.

Такими соревнованиями могли бы стать, например, Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры стран БРИКС, уточняют авторы. Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, Игры стран БРИКС состоятся там же с 12 по 23 июня, Игры дружбы с 15 по 29 сентября примут Москва и Екатеринбург.