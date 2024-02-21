В Северной Осетии трудоустроили почти всех выявленных неформально занятых жителей

Все муниципальные образования перевыполнили контрольные показатели

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Более 8 тыс. неформально занятых выявили в Северной Осетии в прошлом году, из них трудоустроили более 7,8 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2023 году в Северной Осетии выявлено более 8 тыс. случаев неформальной занятости, из них легализовано 7 880 фактов. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии республики по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости", - говорится в сообщении.

Все муниципальные образования перевыполнили контрольные показатели по легализации неформально занятых. В числе районов с наилучшими показателями - Ирафский, Пригородный, Кировский и Дигорский. Численность вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, самозанятых, привлеченных к предпринимательской деятельности в результате мероприятий по снижению неформальной занятости в районах, составила более 6,2 тысячи.