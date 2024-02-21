Пулково летом запустит дополнительные рейсы в города Узбекистана

Они будут выполняться в Самарканд, Ургенч и Наманган

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Uzbekistan Airways в летнем сезоне планирует запустить дополнительные рейсы в Самарканд, Ургенч и Наманган, сообщил ТАСС директор представительства перевозчика в Санкт-Петербурге Хушнуд Артиков. 21 февраля же из аэропорта Пулково торжественно запустили первый прямой рейс в Наманган, через который можно попасть в Ферганскую долину.

"В неделю у нас сейчас 22 рейса, сегодня запустили 22-й, в Наманган. Летом мы планируем добавить еще один рейс на Наманган, а также по одному рейсу на Самарканд и Ургенч, сейчас в эти два города летает по четыре самолета в неделю", - рассказал Артиков.

Таким образом, летом частота полетов из Пулково в города Узбекистана увеличится до 25 рейсов в неделю. Открывшееся сегодня прямое направление в Наманган стало седьмым в общем списке прямых перелетов из Пулково в Узбекистан. Также из аэропорта можно отправиться в Ташкент, Термез, Фергану и Бухару.

В честь запуска рейсов в Наманган в Пулково устроили праздник с выступлениями народных коллективов и розыгрышем призов. Подарок от аэропорта получил седьмой пассажир первого рейса, по общему числу теперь доступных направлений в Узбекистан.