Ту-160М, SSJ-100, мотодельтаплан. За штурвалом каких летательных аппаратов сидел Путин

За штурвалом мотодельтаплана перед полетом на территории орнитологической станции "Кушеват" на Ямале, 2012 год

За штурвалом мотодельтаплана перед полетом на территории орнитологической станции "Кушеват" на Ямале, 2012 год

Президент совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М в ходе посещения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Глава государства во время полета был за штурвалом в авиашлеме и летном костюме. Рядом с ним был основной пилот. Полет продолжался 30 минут.

Путин не в первый раз садится за штурвал, причем на бомбардировщике Ту-160 (еще предыдущей версии, до модернизации) он тоже уже летал.

Первый 10-минутный полет с инструктором на штурмовике Су-25УБ Владимир Путин, будучи премьер-министром, совершил в октябре 1999 года. Это произошло во время его посещения учебно-тренировочной базы при Краснодарском высшем авиационном училище.

В следующий раз, в марте 2000 года, Владимир Путин уже на посту и.о. президента РФ совершил перелет из Краснодара в Грозный на месте второго пилота истребителя-перехватчика Су-27УБ.

В августе 2005 года президент РФ впервые совершил полет на борту стратегического бомбардировщика Ту-160 из аэропорта Чкаловский (Московская область) в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота на Кольском полуострове.

В августе 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин принял участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области с борта противопожарного самолета-амфибии Бе-200. Глава правительства в ходе получасового полета занимал место второго пилота в кабине самолета и управлял как забором воды в реке Ока, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани.

В сентябре 2012 года президент РФ по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Он совершил три полета за штурвалом мотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признать вожака журавлиного клина.

Наиболее яркие кадры - в галерее ТАСС.